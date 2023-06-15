دراسة: الذكاء الاصطناعى يمكن أن يساهم بـ 4.4 تريليون دولار سنويًا فى الاقتصاد العالمى

ذكرت دراسة حديثة صادرة عن معهد ماكينزي العالمي للاستشارات الإدارية، أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يساهم بما يصل إلى 4.4 تريليون دولار سنويًا في الاقتصاد العالمي، وهو المبلغ الذي أشارت الدراسة بأنه يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.

وسلطت الدراسة، الذي نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على الأثر الاقتصادي لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح الناس "قوى خارقة"، ما سيعزز الاقتصاد في جميع أنحاء العالم من 2.6 تريليون دولار إلى 4.4 دولار تريليون.

وأضافت الدراسة أن أدوات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك روبوتات الدردشة مثل شات جي بي تي، قادرة على إنشاء نص استجابة للمطالبات ، ولديها القدرة على زيادة الإنتاجية بشكل كبير عبر أتمتة ما يقرب من 60% إلى 70% من مهام العمل.

يتنبأ التقرير ، الذي يمتد على 68 صفحة، بأنه يمكن إتمام نصف مهام العمل بين عامي 2030 و 2060، وقد أشارت توقعات ماكينزي السابقة إلى أن الذكاء الاصطناعي سوف يقوم بأتمتة نصف جميع الأعمال بين عامي 2035 و 2075. ومع ذلك ، فقد تسارع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية القوية الجدول الزمني لهذا التحول.

وقال الباحثون إن التأثير قد يتضاعف إذا تم دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في برمجيات لمهام أخرى لم يدرسها.

يذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على إعادة تشكيل ديناميكيات العمل من خلال زيادة قدرات العاملين الفرديين من خلال أتمتة المهام.

استثمرت شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات في هذه التكنولوجيا ، مما أثار الحماس والنقاش حول آثارها على الوظائف والاقتصاد العالمي.

بينما يتوقع بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي سوف يحل محل العاملين البشريين ، يرى آخرون أن هذه الأدوات يمكن أن تعزز الإنتاجية الفردية، أصدر جولدمان ساكس مؤخرًا تقريرًا يحذر من الاضطراب المحتمل للعمال الناجم عن الذكاء الاصطناعي ، بينما سلطت دراسة من ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الضوء على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة إنتاجية مشغلي مراكز الاتصال.

تركز معظم الدراسات الاقتصادية حول الذكاء الاصطناعي التوليفي بشكل أساسي على فوائده المحتملة ، دون النظر بشكل كامل في المخاطر الأخرى المرتبطة بالتكنولوجيا ، مثل انتشار المعلومات الخاطئة وفقدان السيطرة البشرية.