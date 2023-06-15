جيهان المغازى لـ«صالون التنسيقية»: يجب تفعيل الزراعات التعاقدية والإرشاد للمزارع

قالت جيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، إنه يجب على المواطن أن يعي خطة الدولة للتنمية، وأن يساعدها لاستكمال هدفها الوطني في التنمية من خلال العمل الجاد.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون».

وأضافت أن مشروع جذب السلالات ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان من أهم المشروعات في وزارة الزراعة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بها لأنها ستساعد فى زيادة الانتاجية.

وأوضحت أنه يجب أن يكون لمركز البحوث الزراعية خطة بحثية وهدف ويتم تنفيذه وفس حال عدم تنفيذه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوصت مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، بضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وألا تحتفظ بصفة المركزية في القاهرة فقط، بل يؤسس لها مراكز في كل أنحاء الجمهورية وفي كل جمعية زراعية، وتفعيل الإرشاد للمزارع لتوجيهه لصالحه وصالح الدولة، كما أوصت بإنشاء لجنة مشكلة من الوزارات المعنية للتسعير مع الأخذ فى الاعتبار مصلحة الفلاح والأسعار العالمية.

أدار الحوار، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.