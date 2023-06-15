الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل لقاء "بايدن" و"ستولتنبرج"

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن اللقاء الذي جمع كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج، شمل العديد من الموضوعات.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أهم المواضيع التي تخص الولايات المتحدة وحلف الناتو هي دعم أوكرانيا ومواجهة روسيا ودعم الأمن الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.

وأار إلى تماسك حلف الناتو والذي راهنت روسيا على تفككه في بداية الحرب وكان هناك مناورات جوية تجرى في ألمانيا وتشترك فيها الولايات المتحدة بنصف عدد الطائرات والجنود، وأصبح الحلف كما وصفه بايدن بأنه أصبح أقوى مما مضى.

شروط اختيار رئيس حلف الناتو

وأشار إلى أن "ستولتنبرج"، والذي ستنتهي ولايته قريبًا لم يتم تحديد قائمة أسماء لمرشحين عن منصبه، مؤكدًا أنه وفقًا لاشتراطات الناتو يجب أن يكون رئيس حلف الناتو  أوروبيًا مع تزكية وموافقة من أمريكا.

وأكد "ستولتنبرج"، أنه لا يركز على نهاية ولايته، ولكن تركيزه على قيادة الحلف في الأشهر الأخيرة المتبقية لولايته والتحديات التي ستواجهه وعلى رأسها الحرب الأوكرانية.

وأوضح أن موضوع الانفاق على الحلف لا يزال مطروحًا بين الأعضاء على طاولة الحلف ولكنه لا يعلوا عن المواضيع التي تحظى بأهمية في مقدمة المباحثات.

رامي جبر جو بايدن ينس ستولتنبرج أهم المواضيع أوكرانيا روسيا حلف الناتو

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