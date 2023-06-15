باحث: هجرة السودانيين بعد اندلاع الحرب كارثة إنسانية بكل المقاييس

قال علي استحكام، الباحث في قضايا الهجرة، إن هجرة السودانيين بعد اندلاع الحرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، هي كارثة إنسانية بكل المقاييس، وذلك لأن الشعب السوداني هو من يدفع ضريبة وثمن النزاعات السياسية التي لا تمت لها بأي صلة.

الهجرة السودانية تؤثر تأثيرًا كبيرًا على دول الجوار

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهجرة السودانية تؤثر تأثيرًا كبيرًا على دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان، وكانوا منذ فترة طويلة يعانون من مشاكل على المستوى الإنساني مثل الجوع وانعدام الأمن وهذا يزيد الأزمة ولذا نطالب بتكاتف عربي من حيث التوزيع العادل للأعباء على هذه الدول.

وأشار إلى أن عدد الفارين لدول الجوار بلغ 520 ألفًا ومصر تتحمل نصف العدد وحدها، مؤكدًا أنه يجب أن تتدخل الدول العربية وتتكاتف لمساعدة الدول في هذه الأزمة حتى يكون توزيعًا عادلًا.