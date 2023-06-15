الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: هجرة السودانيين بعد اندلاع الحرب كارثة إنسانية بكل المقاييس

اللاجئين السودانيين
اللاجئين السودانيين

قال علي استحكام، الباحث في قضايا الهجرة، إن هجرة السودانيين بعد اندلاع الحرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، هي كارثة إنسانية بكل المقاييس، وذلك لأن الشعب السوداني هو من يدفع ضريبة وثمن النزاعات السياسية التي لا تمت لها بأي صلة.

الهجرة السودانية تؤثر تأثيرًا كبيرًا على دول الجوار

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهجرة السودانية تؤثر تأثيرًا كبيرًا على دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان، وكانوا منذ فترة طويلة يعانون من مشاكل على المستوى الإنساني مثل الجوع وانعدام الأمن وهذا يزيد الأزمة ولذا نطالب بتكاتف عربي من حيث التوزيع العادل للأعباء على هذه الدول. 

وأشار إلى أن عدد الفارين لدول الجوار بلغ 520 ألفًا ومصر تتحمل نصف العدد وحدها، مؤكدًا أنه يجب أن تتدخل الدول العربية وتتكاتف لمساعدة الدول في هذه الأزمة حتى يكون توزيعًا عادلًا.

باحث هجرة السودانيين كارثة انسانية الهجرة السودانية دول الجوار مصر

مواد متعلقة

العراق يخصص طائرة لإعادة أبناء جاليته من السودان

سمير فرج: الصراع فى السودان يتجه لنفق مظلم ويؤثر على أمننا القومى

أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بدء الصراع إلى 958 شخصًا

"الإيجاد" تؤكد على ضرورة وقف الحرب فى السودان

الخارجية الأمريكية: محادثات جدة لا تحقق نجاحًا لوقف دائم للأعمال القتالية فى السودان

معترضًة على بيان "الإيقاد".. السودان تتمسك بالوساطة الإفريقية لحل الأزمة

الأكثر قراءة

مروان عطية يكشف نصائح محمد صلاح له قبل مباراة مصر وغينيا

هدير أبو زيد: الرئيس السيسى حريص على تلبية احتياجات المواطنين بشكل دائم

«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 15 يونيو 2023

بعد خسارة دورى الأبطال.. جماهير الرجاء تستفز الوداد بـ"سطلانة" (فيديو)

"الأرصاد" تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

عبدالمنعم سعيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه وزير الدفاع قبل 30 يونيو بأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء أبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى