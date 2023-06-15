الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ماهر فضالى: يجب الإهتمام بالبحث العلمى لإحداث تقدم ونقلة نوعية فى الزراعة

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال ماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تتقدم بعلمائها، لذلك يجب الاهتمام بالبحث العلمي في مصر لإحداث طفرة علمية وخاصة في مجال الزراعة، حيث أنه يعد من أهم الملفات التي يجب الإهتمام بها.


جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حول «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون». 
 

وأوضح أنه بالرغم من وجود 10 آلاف باحث في مركز البحوث الزراعية، و26 معهد ومحطة ومزارع بحثية في جميع أنحاء الجمهورية، إلا إننا نفتقر طرق استغلالهم واستخدامهم الإستخدام الأمثل، مضيفًا أن قطاع الإنتاج في مركز البحوث الزراعية لا يستخدم الأراضي المخصصة له بقرار جمهوري في الأغراض البحثية الزراعية، ولكن يقوم بتأجيرها من الباطن للأهالي. 


وأضاف فضالي، أن الإفتقار إلى وجود قاعدة علمية للإنتاج الحيواني وخارطة للثروة الحيوانية تعطل من استيراد الأمصال واللقاحات. 


أدار الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة  النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز،  نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

ماهر فضالي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجال الزراعة المحور الاقتصادي مستلزمات الإنتاج

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