الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منى محرز: دعم القيادة السياسية ساهم فى تحقيق اكتفاء ذاتى من الدواجن والطيور

الدكتور منى محرز
الدكتور منى محرز

قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة الأسبق، إنه لولا دعم القيادة السياسية لقطاعات الاستزراع السمكي، والإنتاج الداجني لم نكن لنحقق تلك الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم تلك القطاعات حتى تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها. 


جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حول «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون». 


وأضافت محرز، أن مصر تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن بقيمة مليار و400 مليون طائر، وفي الأسماك 2.2 مليون طن من الأسماك المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق طفرة وتطوير القطاع الداجني والاستزراع السمكي، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تستمر الجهات المعنية بتلك القطاعات في تنفيذ الآليات والخطط الموضوعة مسبقًا حتى نتجنب الوقوع في أي أزمات في تلك القطاعات.


وأشارت إلى أن الزيادة السكانية المطردة تحتاج إلى المضي قُدمًا في زيادة الإنتاج من تلك القطاعات، موضحة أن تلك القطاعات تتميز بقلة استهلاكها للمياه، وأنها من أقل القطاعات الملوثة للبيئة. 


وأكدت نائب وزير الزراعة الأسبق، أنه يجب الحد من استيراد المواشي من الخارج وإعادة علفها فى مصر حفاظًا على المياه والحد من التلوث، وأن يتم ذبح تلك المواشى فى المنافذ البرية لمصر، مضيفة أنه يجب إحلال السلالات الضعيفة واستبدالها بالمنتجة.


وأوصت منى محرز، بضرورة الحد من استيراد المنتجات التي حققنا بها اكتفاءً ذاتيًا، وأن يقتصر الاستيراد على الاحتياجات الضرورية فقط، مشيرة إلى أن القطاع الداجنى فقط يعمل به 4 ملايين عامل بما يوازي 4 ملايين أسرة.


أدار الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة  النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز،  نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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