مايا مرسى تشكر الرئيس السيسى لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه باسم نساء مصر بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية، وذلك في تعقيبه اليوم خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بمدينة الإسكندرية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق امتنانها وتقديرها لاستجابة الرئيس لمطالب تعديل قانون الوصاية، قائلة: "لقد أنصفت من لم يُنصف لسنوات كثيرة، بأن تفتح الباب للموافقة على مقترحات تعديلات الوصاية على المال أنصفت الأرامل… أنصفت اليتامى… أنصفت الضعيف".

وتابعت "اليوم أشكر رئيس الجمهورية باسم كل أم تنام اليوم وهي آمنة مطمئنة أن هناك من يسهل لها خطواتها في رعاية أطفالها بعد وفاة الأب… جبرت الخاطر المكسور ورفعت الظلم والأذى عن المحتاج… شكرًا.. لم تخذلنا أبدًا".

يذكر أن استجابة الرئيس جاءت تعقيبًا على كلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في المؤتمر الوطني للشباب.

حيث قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار يشهد توافقًا أكيدًا قريبًا على ثلاثة موضوعات.

وأن الموضوع الأول يخص تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال، يمكن أن تحل مشكلات مئات الآلاف.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "كل اللي ممكن أعمله ثق إني هعمله بما فيها الـ3 موضوعات اللي ذكرتهم، سواء كان داخل الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان لتأخذ نقاشها ونطلع بيها، اطمئنوا وده مش توجيه، هنعمل ده دلوقتي".