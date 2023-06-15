جهاز العاشر: 11.98 مليون جنيه حصيلة بيع 4 محلات وصيدلية

عقد المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان جلسة المزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وذلك لبيع 5 محلات تجارية و صيدلية بمساحات تتراوح من 15 متر² إلى 44.82 متر² بالسوق التجاري بالقطعة رقم78 بالحي 11 بالمدينة للبيع بالمزاد العلني .

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن جلسة بيع المزاد وبحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

و كشف المهندس علاء منيع، أن جلسه المزاد العلني أسفرت عن بيع 4 محلات علما بأن أدنى سعر للمتر بلغ 65100 جنيه للمتر الواحد وأعلى سعر سجل 71000 جنيه للمتر الواحد.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم تخصيص الأنشطة المحلات التي تقام منها كافتيريا، سوبرماركت، منظفات، ملابس وكذا بيع صيدلية واحدة بمساحة 44.82 متر مربع وفي سجل سعر المتر نحو 127000 جنيه للمتر الواحد.



وأعلن المهندس علاء منيع أن حصيلة المزاد من بيع 4 محلات وصيدلية بلغت إجمالي حوالي 11981534 مليون جنيه، لافتا إلى إنه سيتم الإعلان عن المزاد المقبل قريبا طبقا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات لجميع المشروعات تباعاً.