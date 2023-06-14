أمين الفتوى يوضح حكمة الرَّمَل في الطواف والسعي بمكة (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطواف شبع أشواط في أول ثلاثة منهم مطلوب الرّمل وهو الإسراع في المشي، موضحًا أن هذا ليس في كل طواف ويكون للرجل دون المرأة والصبي.

وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن العمرة بها طواف واحد ومطلوب فيه الرّمل، لأن العمرة عبارة عن إحرام طواف سعي تحلل، أما في الحج، فهناك طواف قدوم لمن يحج حج إفراد وطواف إفاضة بعد عرفة ثم طواف الوداع، مؤكدًا أن الطواف الذي بعده سعي هو الطواف الذي يحتاج إلى رمل.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.