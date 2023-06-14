الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 119 محضرًا خلال حملة تموينية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الحملات اليومية التي تقوم بها اللجان المشكلة؛ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات تابعت جولاتها التفتيشية بكل من "السنطة، زفتى، قطور وكفر الزيات".

وأسفرت الحملات عن تحرير 119 محضرا وضبط طن لحوم مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 31 محضرا من قبل مديرية التموين لعدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، التصرف في دقيق مدعم، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم.

وأضاف محافظ الغربية، أن مديرية الصحة قامت خلال المرور بتحرير 52 محضرا لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت هيئة سلامة الغذاء 6 محاضر؛ لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية لعدد 30 محضر نظافة وإشغال للطريق.

كما تم إعدام 15 نوعا متنوعا من الأغذية منتهية الصلاحية بالسنطة، إلى جانب إعدام 100 عبوة عصير منتهية الصلاحية بزفتى و 34 كيلو مواد غذائية تالفة، 10 لترات عصائر منتهية الصلاحية بكفر الزيات، كما قامت اللجنة بتحريز عدد 2 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر.

يذكر أن اللجان تضم ممثلين من (مديرية الطبي البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء)، حيث يتم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

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