الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز الشيخ زايد يخصص منطقة الثورة الخضراء لبيع الأضاحى

شوادر
شوادر

قرر المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية داخل المدينة حفاظا على مظهر المدينة والبيئة.

كما قرر تخصيص مساحات مؤقتة بمنطقة الثورة الخضراء ليتم تجميع شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بها في مكان واحد خارج الكتلة السكانية، تلبية احتياجات أهالي المدينة من الأضاحي.

وكلف رئيس الجهاز بتكثيف الحملات بشكل دوري على جميع المناطق بالمدينة بمنع إقامة شوادر لبيع الأغنام إلا في المنطقة المخصصة فقط، ويهيب الجميع بتحمل المسؤولية في حالة عدم الإبلاغ.

وشدد على المتابعة مستمرة لنشاط الشوادر بمنطقة الثورة الخضراء لضمان الحفاظ على المظهر العام للمدينة وعدم التسبب في الإزعاج أو تلوث البيئة، ولحين انتهاء مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

الاحتفال أغنام الثورة الخضراء الشيخ زايد جهاز الشيخ زايد

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