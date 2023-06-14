الشرطة النيجيرية تواصل جهود الإنقاذ فى حادث انقلاب قارب شمال البلاد

واصلت الشرطة النيجيرية، اليوم الأربعاء، جهود إنقاذ الناجين من انقلاب قارب بنهر النيجر شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 106 شخص أثناء عودتهم من حفل زفاف.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوكاساني أجايي، إن 144 شخصًا على الأقل تم إنقاذهم منذ انقلاب القارب المكتظ في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بعد انقلابه خلال رحلة في وقت متأخر من الليل بمنطقة باتيجي بولاية كوارا الشمالية الوسطى، حيث تبعد المنطقة 160 كيلومترا (100 ميلا) عن إيلورين عاصمة الولاية.

وقال إن عدد القتلى بلغ 106 بينهم بعض الأطفال.