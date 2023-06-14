محمد مهنى لقاءات الرئيس السيسى بالشباب تعد بمثابة جسر التواصل بين الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية

أعرب محمد مهنى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب حزب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي، عن تقديره التام للجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وكذلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية.

وقال عضو التنسيقية، إن لقاءات الرئيس السيسي بالشباب تعد بمثابة جسر التواصل بين الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية والشباب لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، مشيرًا إلى أن الرئيس يقدر دور الشباب وأهميته في صياغة حاضر مصر وصناعة مستقبلها.

وأكد محمد مهنى على أهمية المؤتمر في تبادل الرؤى بصورة واقعية بهدف صياغة رؤية كاملة تشترك بها المحافظة والشباب معًا من خلال الحوار وعرض أهم القضايا الخاصة بهم؛ لمعرفة تطلعاتهم المستقبلية ورؤيتهم للقضاء على الجوانب السلبية وصناعة مستقبل أفضل لكل مصري.

وأضاف مهنى، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حل 3 قضايا محل توافق في جلسات الحوار الوطنى، تأتي تأكيداً منه لسير مجريات الحوار الوطني ومتابعته باهتمام وحرصه على تنفيذ الطلبات التوافقية للقوى السياسية، وهو ما ينفي مزاعم البعض بأنها عبارة عن تسلية للقوى السياسية، وتأكيداً لجدية الدعوة والرغبة الحقيقية في التواصل والاستماع.

كما أشاد عضو التنسيقية بافتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات بالإسكندرية، منها وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي التي تتكون من 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها وغرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا، وصنعت الوحدة كاملة في ألمانيا لزرع النخاع الطاقة الاستيعابية من 60 إلى 70 زرع نخاع تخدم الوحدة محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، ويتم زرع النخاع بالمجان، وتتبع جميع الإجراءات العالمية لوحدات زرع النخاع طبقا لأحدث البروتوكولات، وأيضًا تسهم في القضاء على قوائم الانتظار في مصر، مؤكدا أنها خطوة مهمة للغاية سيشعر بها الجميع.

وثمن محمد مهنى أمين شباب الحرية المصري افتتاح الرئيس السيسي مشروع نفق وكباري السادات عند تقاطع طريق السادات ونفق السادات أسفل طريق كورنيش الإسكندرية، مؤكدًا أن تلك المشروعات تستهدف رفع جودة حياة المواطنين وتوفير أفضل سبل الحياة لهم.