الأهلى يهنئ بلدية المحلة بالصعود للدورى الممتاز

بعث مجلس إدارة النادي الأهلي، برسالة تهنئة إلى بلدية المحلة على صعوده إلى بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024.

وتأهل بلدية المحلة عقب الفوز على دكرنس برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من مجموعة بحري ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية.

وتصدر الفريق المجموعة الثالثة برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن طنطا صاحب المركز الثاني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابه على "فيس بوك": "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، يتقدمون بخالص التهاني لنادي بلدية المحلة ومجلس إدارته والعاملين به، بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم في المرحلة القادمة".