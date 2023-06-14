الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يهنئ بلدية المحلة بالصعود للدورى الممتاز

الأهلي
الأهلي

بعث مجلس إدارة النادي الأهلي، برسالة تهنئة إلى بلدية المحلة على صعوده إلى بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024.

وتأهل بلدية المحلة عقب الفوز على دكرنس برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من مجموعة بحري ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية.

وتصدر الفريق المجموعة الثالثة برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن طنطا صاحب المركز الثاني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابه على "فيس بوك": "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، يتقدمون بخالص التهاني لنادي بلدية المحلة ومجلس إدارته والعاملين به، بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم في المرحلة القادمة".

الاهلى بلدية المحلة الدوري الممتاز الأهلي يهنىء بلدية المحلة

الأكثر قراءة

إدارة بلدية المحلة تفتح أبواب الاستاد للاحتفال.. والجماهير تنتظر على طريق المنصورة

شريف فاروق يستقبل نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي

إحالة المتهمين بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح فى المرج للجنايات

الرئيس السيسى: الحكومة تدخلت فى سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار

قدرة المصريين فاقت توقعاتى.. أبرز تصريحات السيسى فى مؤتمر الإسكندرية

مصدر بأسرة محمد عادل: نقل والدته للمستشفى فاقدة النطق بعد تنفيذ حكم الإعدام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى