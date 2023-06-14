الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كان بيستحمى".. التصريح بدفن جثة طالب غرق فى نيل البدرشين

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في النيل بالبدرشين، تمّ نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البدرشين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

كانت عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد بوجود غريق في نهر النيل، انتقلت على الفورقوة أمنية سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الغريق طالب، 18 سنة، غرق أثناء استحمامه بنهر النيل، وبسؤال والده أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدًا بشيء، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

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