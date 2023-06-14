قناة الناس|أمين الفتوى: "لو عاوز تخرج من دائرة النفاق صلى الفجر في وقته" (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعى "صالح"، مفاداه أن والدته سيدة كبيرة فى السن عندها 73 عاما، وتقوم تصلى الفجر لكن تتيمم ولا تستطيع الوضوء، فهل صلاتها صحيحة؟.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة “الناس”، "كل صلاة بحسبها الصلاة اللى تقدر تتوضا لها تتوضا اللى لا تستسطيع التييم، يجوز، التيمم مشروع وجائز إذا لم يستطيع الإنسان القدرة على الوضوء".

وتابع "لازم عشان تصلى الفجر يبقى تأخذ بالأسباب، فأثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، فلازم تصلى وتعمل جاهدا على صلاتهم، ده نوع من نفاق فى العمل وليس دينى، ده قدام الناس محافظ على الصلاة، لكن فى الواقع هو لا يصلى الفجر والعشاء فى وقتهما، اللى عاوز الخير والبركة وعاوز يخرج عن دائرة النفاق يحافظ على صلاة الفجر والعشاء فى وقتها".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



