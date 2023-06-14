الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي حرص على شرح ما تقوم به الدولة لتخطي الأزمة الاقتصادية

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال فتحي، خلال تصريحات صحفية، إن المؤتمر الوطني للشباب فرصة حقيقية للتواصل بين الرئيس السيسي وأجهزة الدولة والشعب، خاصة وأن الرئيس السيسى يحرص على شرح مختلف الأوضاع وما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ما تقوم به من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي في المؤتمر شمل العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأجاب على عدد كبير من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين لا سيما الشباب.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية علمت بشكل فعال وحقيقي في تمكين الشباب في جميع المجلات، كما عملت على تدشين جسور للتواصل المباشر معهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يخدم الوطن ويخلق مزيدًا من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في كلمته اليوم في المؤتمر الوطني للشباب، أن الفكرة من العاصمة الإدارية الجديدة أننا نحول الأرض التراب لفلوس، مضيفا: "أنا معنديش إلا الفكرة لحل مسائل دولة ظروفها الاقتصادية صعبة، والدولة فيها 105 ملايين ومحدش قال تعالى حل لي مسألة أني في 2011 كنا 80 مليون ودلوقتي 105 ملايين".

وأضاف الرئيس السيسي في تعليقه: "هل زادتا موارد الدولة لاستيعاب الـ25 ملايين مواطن أننا نلبي مطالبهم سواء اسكان أو زراعة أو تعليم أو صحة أو تشغيل لا طبعًا.. ولما تيجي تتكلم في الحوار الوطني هتقولي التشغيل فيه مشكلة وده كلام صحيح لو نزلت لـ3 و2% بس اعملها ازاي في حاجات اعملها لوحدي وفي حاجات نعملها كلنا مع بعض".

الأزمة الاقتصادية العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الوطنى للشباب النائب أحمد فتحي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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