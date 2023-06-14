الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هاني تمام يوضح ضوابط الإحرام للنساء (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الإحرام معناه تبييت نية أداء مناسك العمرة أو الحج، وهو ما يضع على المعتمر أو الحاج عددًا من الضوابط الواجب الالتزام بها.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال برنامج “البيت” المذاع عبر قناة “الناس”، أن المرأة عندما تنوي الإحرام سواء بالحج أو العمرة، بات محرم عليها تقليم الأظافر، وأخذ شئ من الشعر، ووضع الطيب، إضافة إلى عدم وضع النقاب والجوانتي للمرأة المحرمة، فيجب عليها كشف الوجه واليدين، مؤكدًا أن إحرام المرأة في وجهها وكفها.

وأوضح “تمام” أن وضع الكريمات المرطبة على الجسد إذا كانت للعلاج فلا بأس بذلك، أما وضع كريمات مرطبة بها روائح لغير حاجة فهذا لا يجوز.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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