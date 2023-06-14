الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو إسكان النواب: القيادة السياسية حريصة على مواصلة فتح آفاق جديدة للتلاقي

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن انطلاق المؤتمر الوطني للشباب، بحضور الرئيس عبد السيسي بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، والذي يقام تحت رعاية سيادته وبمشاركة عدد كبير من الشباب؛ يؤكد حرص القيادة السياسية على مواصلة فتح آفاق جديدة للتلاقي والحوار الدائم مع الشباب من خلال منصة فكرية دائمًا ما يكون عنوانها الثقة والارتباط الدائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الشباب المصري من مختلف القطاعات لتبادل الآراء من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وأشاد النائب أحمد أبو زيد، في بيان له اليوم، بكلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي التي عكست ما يضعه من قواعد لبناء الدولة والحرص على معالجة تاريخ طويل لتخفيف العبء عن حياة المواطن المعيشية، والرغبة الجادة في توسيع قاعدة المشاركة والانفتاح على كافة الآراء من خلال الحوار الوطني بتأكيده التفاعل مع مخرجاته دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس السيسي بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي الإسكندرية و البحيرة، أكدت أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في طريق البناء والإصلاح، للوصول لتغيير ملموس يعود على حياة المواطن المصري بالإيجاب لتحقيق الاستدامة العمرانية بما يستوعب متطلبات النمو السكاني المتزايد بما يرسخ من العدالة المكانية ويرسي المفهوم الشامل لحقوق الإنسان برفع جودة الخدمات المقدمة وفتح آفاق لمزيد من الاستثمارات.

ولفت النائب أحمد أبوزيد إلى أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع الورش بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، والتي انطلق منها المؤتمر الوطني، رسالة مهمة بأولوية الدولة في المرحلة الراهنة في الاهتمام بمنظومة بناء الإنسان و تأهيل الشباب لمجالات سوق العمل إقليميًا و دوليًا.

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