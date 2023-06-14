بكين: زيارة رئيسة هندوراس تفتح فصلًا جديدًا من العلاقات بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن نجاح زيارة رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو لبكين، بفتح فصل جديد بين البلدين، حسب شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن).

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين، خلال مؤتمر صحفي، بشأن اختتام زيارة كاسترو الرسمية للصين: "إن الزيارة كانت ناجحة ومثمرة وفتحت فصلًا جديًدا في العلاقات بين الصين وهندوراس".

ووصلت رئيسة هندوراس إلى شنجهاي الجمعة الماضية، في زيارة استغرقت خمسة أيام لتعزيز العلاقات بين البلدين؛ حيث التقت نظيرها الصيني شي جينبينج في بكين. كما وقعت مجموعة من الاتفاقات خلال زيارتها.

إقامة علاقات دبلوماسية

وكانت هندوراس دشنت رسميًا سفارة لها في الصين الأسبوع الماضي، بعد أشهر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان لصالح بكين.

وقال وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية بعد حفل افتتاح السفارة الجديدة: "إن العلاقات بين هندوراس والصين ستفتح آفاقًا جديدة وتعزز التعاون بين البلدين".