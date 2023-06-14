الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات الفيوم: تأجيل محاكمة قتلة عمهم للنطق بالحكم

محكمة جنايات الفيوم
محكمة جنايات الفيوم ..تأجيل محاكمة قتلة عمهم ليوم 10/7/2023

قضت محكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، بالدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس هيئة المحكمة بإجماع الآراء، بتأجيل القضية ليوم 10/7/2023 للنطق بالحكم علي كل من  أحمد عاطف أبو زيد  وشقيقه محمود عاطف أبو زيد، عما أسند إليه، في القضية رقم 15195 سنة 2023 جنايات مركز الفيوم والمقيدة برقم 705 لسنة 2023، لقتلهما زوج خالتهم ويدعي سيد سلطان عويس محمود عمدًا مع سبق الإصرار لخلاف على أموال جمعية.
وترجع تفاصيل القضية، التي تحمل رقم 15195 سنة 2023 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 705 لسنة 2023 كلي الفيوم، بتوجيه النيابة العامة اتهامًا إلى كل من "أحمد عاطف أبوسيف عبدالقوي" محبوس، 26 سنة، عامل بناء، مقيم بعزبة الشركة الناصرية، وشقيقه "محمود عاطف أبوسيف عبدالقوي" محبوس، 24 سنة، عامل بناء، مقيم بنفس العنوان، لأنهما في يوم 23/2/2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم قتلوا المجني عليه سيد سلطان عويس محمود عمدًا مع سبق الإصرار لخلاف على أموال جمعية.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بمقتل أربعيني على يد شقيقين بطلق ناري، بسبب خلافات بينهم، في منزل المجني عليه بعزبة الشركة التابعة للوحدة المحلية بالناصرية بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مسرح جريمة مقتل أربعيني، وتبين مصرع ربيع أبوطالب سيد سلطان، وشهرته ربيع أبو حلفاية 40 سنة، فلاح ومقيم عزبة الشركة التابعة للناصرية بدائرة المركز، إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بينه وبين أبناء عمومته، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات الفيوم.

محكمة جنايات الفيوم تأجيل محاكمة قتلة عمهم للنطق بالحكم

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

الرئيس السيسى يُكرم عددًا من النماذج الملهمة خلال المؤتمر الوطنى للشباب

السيسى يغادر مقر فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية

ابن شقيق العندليب: جثته لم تتحلل رغم مرور 46 عامًا على وفاته

السيطرة على حريق داخل مجمع سكنى بالشيخ زايد

بعد إحلاله وتجديده.. ديوان عام محافظة دمياط مبنى أخضر ذكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى