جنايات الفيوم: تأجيل محاكمة قتلة عمهم للنطق بالحكم

قضت محكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، بالدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس هيئة المحكمة بإجماع الآراء، بتأجيل القضية ليوم 10/7/2023 للنطق بالحكم علي كل من أحمد عاطف أبو زيد وشقيقه محمود عاطف أبو زيد، عما أسند إليه، في القضية رقم 15195 سنة 2023 جنايات مركز الفيوم والمقيدة برقم 705 لسنة 2023، لقتلهما زوج خالتهم ويدعي سيد سلطان عويس محمود عمدًا مع سبق الإصرار لخلاف على أموال جمعية.

وترجع تفاصيل القضية، التي تحمل رقم 15195 سنة 2023 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 705 لسنة 2023 كلي الفيوم، بتوجيه النيابة العامة اتهامًا إلى كل من "أحمد عاطف أبوسيف عبدالقوي" محبوس، 26 سنة، عامل بناء، مقيم بعزبة الشركة الناصرية، وشقيقه "محمود عاطف أبوسيف عبدالقوي" محبوس، 24 سنة، عامل بناء، مقيم بنفس العنوان، لأنهما في يوم 23/2/2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم قتلوا المجني عليه سيد سلطان عويس محمود عمدًا مع سبق الإصرار لخلاف على أموال جمعية.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بمقتل أربعيني على يد شقيقين بطلق ناري، بسبب خلافات بينهم، في منزل المجني عليه بعزبة الشركة التابعة للوحدة المحلية بالناصرية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مسرح جريمة مقتل أربعيني، وتبين مصرع ربيع أبوطالب سيد سلطان، وشهرته ربيع أبو حلفاية 40 سنة، فلاح ومقيم عزبة الشركة التابعة للناصرية بدائرة المركز، إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بينه وبين أبناء عمومته، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات الفيوم.