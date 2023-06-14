محافظ بني سويف يستقبل وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، وفداً من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (ALCS)، لمتابعة مشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانب الإيطالي ومحافظة بني سويف في مجالات التنمية والتصنيع الزراعي.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ونهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بالمحافظة.، حيث ضم الوفد كل من نيكولا دي ماسترو مدير برنامج الوكالة الإيطالية ورئيس فريق العمل، ورفايل دموليير، ملحق مسئول مشروعات قطاع الزراعة والتنمية الريفية، ويعقوبو تفازي، والدكتور إسماعيل الفرماوي، والدكتور إسلام الفاضلي وفد الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية الزراعية.

رحب المحافظ بأعضاء الوفد الإيطالي وزيارته لبني سويف ، معرباً عن ثقته وأمله في مزيد من التعاون بين المحافظة والوكالة الإيطالية في العديد من المجالات ، لاسيما مجال التنمية الزراعية ، باعتبارها أحد محاور الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها بني سويف وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية، خاصة وأن بني سويف"تعد محافظة زراعية في المقام الأول "ولديها من الموارد والمقومات التنافسية التى تمكنها من تحقيق التنمية فى مجال الزراعة، خاصة فى مجال التصنيع الزراعي، وهو ما يتسق مع ما تنفذه الدولة من مشروعات في الري والزراعة مثل المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف المائية وأساليب ونظم الري الحديث وغيرها.

أشار إلى أن بني سويف، والتي تتميز يكونها من محافظة زراعية في المقام الأول، كانت من المحافظات الرائدة والسباقة التي سعت بخطى جادة وعملية لتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تتميز بها من خلال استراتيجية للتنمية الزراعية تتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات ، مثل البدء في الخطوات الأولية لإنشاء منطقة صناعية زراعية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية على 147 فدان بالظهير الصحراوي لسمسطا، خاصة مع امتلاك بني سويف ميزة نسبية وتنافسية في هذا الجانب ، ،والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة.

تناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من برنامج التنمية الريفية المتكاملة، الممول من الإتحاد الأوربي والمنفذ بواسطة الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حيث يتضمن البرنامج 4محاور رئيسية هي الزراعة والري والثروة الحيوانية وتطوير قدرات المزارعين والمربين لإحداث تنمية ريفية متكاملة تعتمد على الوسائل المتطورة، بما يسهم في زيادة وتحسين الإنتاجية الزراعية، وكذا التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني لتنمية المشروعات بطرق مبتكرة وتوفير التمويلات اللازمة لذلك.