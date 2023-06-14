الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. "الباز" يحاور عبدالمنعم سعيد فى "الشاهد" على eXtra news

د.عبدالمنعم سعيد
د.عبدالمنعم سعيد ضيفًا على "الشاهد" الليلة

يحل د.عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم، ضيفًا الليلة على برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، وذلك في الثانية عشرة.

ويقدم سعيد، توثيقًا لشهادته عن ثورة 30 يونيو وقرارات وأحداث عصر جماعة الإخوان الإرهابية.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد" للإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً ويرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

عبدالمنعم سعيد برنامج الشاهد الدكتور محمد الباز “إكسترا نيوز” الإخوان

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