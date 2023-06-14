الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكافحة الطفيليات لـ 12800 رأس في قافلة بيطرية غرب مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة بيطرية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من خلال أعمال الرش والتجريع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم مزيد من الخدمات العلاجية البيطرية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع  وصولها إلى أقصى التجمعات لخدمة المجتمع المحلى. 

وأوضح الدكتور  سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أنه ضمن فاعليات نشاط مديرية الطب البيطري بمطروح  تنظيم القوافل العلاجية المجانية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من خلال أعمال الرش والتجريع لخدمة المجتمع.

وأضاف انه تم تنظيم القافلة المجانية للرش والتجريع ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية  بمدينة براني غرب مطروح ضمن أنشطة المديرية ببرامج إدارة الرعاية والعلاج، والتى نجحت في توفير الرش والتجريع لعدد ١٢٨٠٠ رأس من الثروة الحيوانية ( أغنام ، ماعز ، ابقار ) وصولا إلى أقصى المناطق ومنها منطقة عقاقير ابوحريرة التابعة لبرانى مع توجيه الجانب الإرشادي للمربين من قبل أطباء إدارة براني البيطرية.

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الثروة الحيوانية القوافل العلاجية المجانية غرب مطروح محافظ مطروح مديرية الطب البيطرى مطروح

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