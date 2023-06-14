الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: إنهاء إجراءات التعاقد ودفع الأقساط بنظام طويل الآجل لتخفيف الأعباء

تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه لأول مرة وبتسهيلات غير مسبوقة بدأ تنفيذ إجراءات التفاوض للراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالعمارات التى تم إنشاؤها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء فى منطقة الصحابى، على أن تكون الأولوية لأسبقية التقدم لإنهاء إجراءت التعاقد، مع دفع الأقساط بنظام طويل الآجل تخفيفاً عن الأعباء المعيشية للمواطنين. 

 

ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع متكامل لتطوير المنطقة التى تقع وسط مدينة أسوان يشمل تخطيط عمرانى بما يساهم في إحداث نقلة حضارية لها بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضاً محاور مرورية جديدة، بجانب المنشآت الخدمية. 

 

وطالب اللواء أشرف عطية المواطنين من أهالى منطقة الصحابى سواء شاغلي العين أو الملاك الأصلين بسرعة التوجه إلى وحدة صندوق التنمية الحضرية ( وحدة صندوق العشوائيات سابقاً ) بديوان عام المحافظة لتسريع آلية تسكين الأسر المستهدفة بالمشروع سواء بتخصيص وحدات سكنية لهم فى العمارات الجديدة التى أنشئت بواسطة جهاز التعمير بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين. 

 

وأوضح أنه سيتم تعويض المواطنين سواء بالسكن في هذه العمارات أو صرف تعويض مالى طبقاً للقواعد التى وضعت بواسطة صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء. 

أسوان 30 يونيو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الوحدات السكنية بتخصيص وحدات سكنية تطوير العشوائيات تسهيلات غير مسبوقه

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