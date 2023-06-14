أعلنت شركات الغاز الطبيعي، انتهاء موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو يوم الثلاثاء المقبل، في ظل توسع وزارة البترول، فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو 2023

وتخطط الوزارة لتراجع استهلاك البوتاجاز والذي بلغ من 4.2 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023، ومن خلال مبادرة حياة كريمة.

كانت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، للاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء الفواتير الشهرية.

وفي هذا السياق، يكشف “الدستور” في هذا التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023 وآخر موعد للتسجيل، بالتزامن مع قرب منتصف الشهر، لتجنب تراكم الفواتير على العملاء والمواطنين.

أولا قم بالدخول على “رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة بتروتريد عبر هذا الرابط (من هنا).

ثم اختيار "المنطقة السكنية"، وإدخال رقم الشقة والعمارة، والضغط على «إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة، وفي الأخير يجب الضغط على «استعلام المديونية»، لإظهار جميع الفواتير.

كما أعلنت شركة بتروتريد أنها تلقت قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023، حيث بدأ التسجيل في اليوم الأول من شهر يونيو 2023، على أن يكون ثابت مع بداية كل شهر، والاستعلام عن الفاتورة وإدخالها لقراءة العداد، بينما سيتم تحديد الفترة من 6 إلى 30 من كل شهر، لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل المعتمدة لتسهيل عملية السداد لعملاء الفواتير الشهرية.