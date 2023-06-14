الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أرقام هواتف وعناوين مقار البعثة المصرية للحج السياحى

حجاج السياحة
حجاج السياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تواجد أعضاء البعثة المصرية للحج السياحي حالياً في المملكة السعودية، مشيرة إلى أنه تم الدفع بلجان بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع الموانئ والمطارات عبر ميناءي نوبيع البحري والعقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالمملكة؛ تفعيلاً للدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به الوزارة لمتابعة تنفيذ وأداء برامج الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج السياحي هذا العام.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن لجان البعثة تستقبل حجاج السياحة والعمل على توفير سبل الرعاية والراحة وتقديم التسهيلات كافة وضمان تقديم الشركات السياحية لأفضل الخدمات وفقاً للعقد المبرم بين الحاج والشركة وفى ضوء الضوابط المعتمدة من الوزارة بشأن الحج السياحي، وتذليل أي مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة.

وأفادت سامية سامي بأن الوزارة قد خصصت أرقام هواتف لاستقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة والتواصل مع البعثة المصرية للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة.

أرقام بعثة الحج السياحى بالمملكة 

- مكة المكرمة: فندق مكارم أجياد مكة ـ شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة 
رقم الجوال: 0530655677

-    المدينة المنورة: فندق (سجى المدية) ـ المنطقة المركزية الشمالية ـ المدينة المنورة 
      رقم الجوال: 0551731706

-   منطقة العزيزية: فندق تارا صدقي – شارع صدقي - متفرع من العزيزية العام.
     رقم الجوال : 0553008628

وأضافت «سامى» أن لجان الوزارة تعمل بجميع الأماكن والمنافذ على قدم وساق على مدار الـ24 ساعة على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وأن اللجان المتواجدة بالأراضي السعودية تقوم بالمرور اليومي على مقار إقامة الحجاج والاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم، بجانب متابعة وصول الحجاج بكل من مطار جدة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري بالمملكة العربية السعودية وميناء العقبة الأردني لضمان راحتهم وسلامتهم ولحين عودتهم بسلامة الله لأرض الوطن.

كما أكدت «سامية سامي» قيام الوزارة بالتواصل والتنسيق التام والتعاون المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج جمهورية مصر العربية بشأن موسم الحج، فيما يخص الأمور الخاصة بالحج المصري السياحي.

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