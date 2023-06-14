خبير اقتصادي: مشروعات حياة كريمة هدفها تحقيق حياة أفضل للمواطنين

قال الدكتور خالد الشافعي خبير في الشؤون الاقتصادية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مشروعات خاصة بـ"حياة كريمة" بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة دليل ورسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للمبادرة.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن مشروعات حياة كريمة هدفها تحقيق حياة أفضل لدى المواطنين، مشيرا إلى أنها تكلف المؤسسة العامة للدولة 700 مليار جنيه، ويمكن أن تصل إلى تريليون جنيه.

وأوضح أن وجود الرئيس على رأس الافتتاحات يؤكد أنه داعم لكل الفئات، من خلال التطوير وتحديث بنية تحتية وكل ما يهم المواطنين في كل ربوع مصر، كي يحقق نقلة نوعية وحضارية تصب في النهاية لصالح المواطن المصري والصالح العام.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن برنامج حياة كريمة وما تم افتتاحه في مختلف المجالات يدل على أن المصريين إيد واحدة.

"حياة كريمة" هي مبادرة قومية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والمحرومة في مصر، تشمل عددا من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

في محافظة البحيرة، تم تنفيذ العديد من مشروعات "حياة كريمة"، من بينها، مشروع تطوير البنية التحتية: يتضمن تجديد وتأهيل الطرق والجسور والميادين وتحسين الإنارة وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ومشروع دعم الصحة يتضمن توفير المستلزمات الطبية والأدوية وتطوير المرافق الصحية وتدريب الكوادر الطبية، مشروع دعم التعليم يتضمن بناء وتجديد المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية وتدريب المعلمين.