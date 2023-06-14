الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: مشروعات حياة كريمة هدفها تحقيق حياة أفضل للمواطنين

خالد الشافعي
خالد الشافعي

قال الدكتور خالد الشافعي خبير في الشؤون الاقتصادية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مشروعات خاصة بـ"حياة كريمة" بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة دليل ورسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للمبادرة.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن مشروعات حياة كريمة هدفها تحقيق حياة أفضل لدى المواطنين، مشيرا إلى أنها  تكلف المؤسسة العامة للدولة 700 مليار جنيه، ويمكن أن تصل إلى تريليون جنيه.

وأوضح أن وجود الرئيس على رأس الافتتاحات يؤكد أنه داعم لكل الفئات، من خلال التطوير وتحديث بنية تحتية وكل ما يهم المواطنين في كل ربوع مصر، كي يحقق نقلة نوعية وحضارية تصب في النهاية لصالح المواطن المصري والصالح العام.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن برنامج حياة كريمة وما تم افتتاحه في مختلف المجالات يدل على أن المصريين إيد واحدة.

"حياة كريمة" هي مبادرة قومية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والمحرومة في مصر، تشمل عددا من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

في محافظة البحيرة، تم تنفيذ العديد من مشروعات "حياة كريمة"، من بينها، مشروع تطوير البنية التحتية: يتضمن تجديد وتأهيل الطرق والجسور والميادين وتحسين الإنارة وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ومشروع دعم الصحة يتضمن توفير المستلزمات الطبية والأدوية وتطوير المرافق الصحية وتدريب الكوادر الطبية، مشروع دعم التعليم يتضمن بناء وتجديد المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية وتدريب المعلمين.

بحياة كريمة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروعات الخاصة بحياة كريمة بقرية الأبعدية محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف"

الرئيس السيسى: اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

شيخ الشافعية يثير الجدل بالصلاة المطلسمة على سيدنا محمد.. فما معناها؟ (فيديو)

التحقيق مع طبيب بتهمة قتل زميله داخل عيادته في الساحل

السيسى: "مش هنطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الدولارية"

"حياة كريمة": قمنا بتغيير النظرة التشاؤمية لدى شباب الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى