جامعة أسيوط تستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات

لمتابعة برنامج اللائحة الجديدة لكلية الطب

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه، اليوم الأربعاء ١٤ من يونيو الجاري، وفداً من المجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة برنامج اللائحة الجديدة لكلية الطب ( 5 + 2 ) القائم على الجدارات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور يوسف صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هدى مخلوف مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة هبه عطية نائب مدير الوحدة.

وتضمن وفد المجلس الأعلى للجامعات : الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب الأسبق بالقصر العيني، والدكتورة دينا شوقي أستاذ كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتورة سارة أحمد حمزة أستاذ كلية الطب بجامعة عين شمس.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، على أن استراتيجية جامعة أسيوط تهدف إلى توفير جوده تعليمية متميزة ، وبمواصفات عالمية؛ لتسهم في تطوير معرفة ومهارات الطلاب، وقدراتهم القيادية؛ ليكونوا سفراء للجامعة، ولمجتمعهم من خلال دمج القدرات العملية والتعليمية والبحثية؛ تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ التواصل الذي يقوم على تعزيز العلاقات بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وربط مخرجات التعليم باحتياجاته الفعلية، وتطوير قدرات الخريجين، وإنشاء برامج دراسية مستحدثة.

وصرح الدكتور علاء عطية ، إن الزيارة استهدفت متابعة برنامج اللائحة الجديدة لكلية الطب ( 5 + 2 ) القائم على الجدارات؛ مشيراً إلى جهود جامعة أسيوط المستمرة في رفع القدرة التنافسية لدى طلابها، وإكسابهم الخبرات والقدرات التي تؤهلهم لوظائف المستقبل، والعمل على ربط مكتسبات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

وأوضحت الدكتور أمانى عمر، إن البرنامج الخاص تمتد مدة دراسته إلى( 10 ) عشرة فصول دراسية مقسمة على خمسة مستويات دراسية؛ لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، في بيئة تعليمية متطورة،وقاعات درس متطورة، وأعضاء هيئة تدريس متميزين في مختلف الأقسام سواء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.

وأضاف الدكتور يوسف صالح، أنه يعد أول برنامج خاص بمصروفات لطلاب كلية الطب بالجامعة؛ تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، ويستهدف الطلاب المقبولين عن طريق مكتب التنسيق بكلية الطب بالجامعة، أو بالجامعات المصرية الحكومية، أو الوافدين من الراغبين بدراسة الطب وفق نظام البرنامج الخاص، كما يقبل البرنامج الطلاب المحولين من الفرقة الثانية ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، والراغبين فى الالتحاق بكلية الطب.