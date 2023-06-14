الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فوربس الشرق الأوسط تضع "كونتكت المالية القابضة" على قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023

فوربس تضع كونتكت
فوربس تضع كونتكت المالية ضمن اكبر 50 شركة فى مصر

قامت مؤسسة فوربس الشرق الأوسط والتي تصدر وفق ترخيص من علامة فوربس التجارية العالمية، باختيار مجموعة شركات كونتكت المالية القابضة، الرائدة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية، ضمن أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 مدرجة بالبورصة المصرية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويعكس إختيار "كونتكت" في قوائم فوربس المعروفة عالمياً بمصداقيتها، جودة أعمال شركات المجموعة وتفرد نموذج  أعمالها وإنجازاتها المتميزة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية، حيث تعد كونتكت هي اللاعب الأكبر في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر بحسب هيئة الرقابة المالية المنظمة للقطاع وكذلك كانت هي الشركة الحاصلة على الرخصة رقم 1 لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر.

وأعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت المالية القابضة، عن فخره بتصنيف المجموعة كواحدة من أقوى الشركات في مصر لهذا العام، مؤكدا علي مواصلة تطوير الخدمات وتقديم الحلول التمويلية الفعالة والمبتكرة للعملاء.

 وتابع زعتر: فهمنا العميق لاحتياجات عملائنا ووصولنا لهم بكل الوسائل المتاحة هو طريقنا للوصول للنجاح، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الحديثة هما الركائز الأساسية لهذا الفهم. 

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة: عملنا بجهد كبير للتوسع في مصر من خلال تقديم منتجات تمويلية تناسب جميع الفئات في جميع محافظات الجمهورية، ذلك بجانب جهود التحول الرقمي التي كان لها دور كبير أيضاً في هذا النجاح بالإضافة إلى تركيزنا في العمل مع الشركات الناشئة وتطوير حلول تمويلية تساهم في نمو تلك الشركات في السوق المصري.

والجدير بالذكر أن  فوربس الشرق الأوسط المعلومات والبيانات المالية قد اعتمدت من القوائم المجمعة للشركات المدرجة في البورصة المصرية. وصّنفت الشركات وفقًا للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 30 أبريل 2023. واستبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022، حتى 25 أبريل 2023. كما اعُتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في 30 أبريل 2023.

فوربس الشرق الاوسط كونتكت المالية القابضة قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 للعام الثاني على التوالي شركة كونتكت تفوز بمكان في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوي الشركات في مصر مؤسسة فوربس الشرق الأوسط جودة أعمال شركات المجموعة

الأكثر قراءة

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

بالدرجات.. تنسيق الثانوية العامة 2023 والمدارس الفنية بجميع مراكز بني سويف

الرئيس السيسى عن محور المحمودية: "أسيبه كده ولا نطوره والدنيا تبقى صعبة شوية"

عن حجم العمل.. الرئيس السيسى لـ وزير المالية: "متجيش تقولى مفيش فلوس"

بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

مدبولى: مشروع مضاعفة طاقة صوامع التخزين جنب مصر "أزمة غذائية كبيرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى