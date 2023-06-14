الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقد مشاورات سياسية بين مصر والأرجنتين برئاسة مساعدى وزيرى خارجية البلدين

السفير حازم فهمي
السفير حازم فهمي والسفير بابلو تتامانتي

ترأس السفير دكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية والسفير بابلو تتامانتي نائب وزير خارجية الأرجنتين، جولة المشاورات السياسية بين مصر والأرجنتين بالقاهرة، حيث تناولت المحادثات استعراض كل جوانب العلاقات الثنائية في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات حاليًا لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركوسور.

من جانبه، صرح فهمي بأن الجانبين بحثا تبادل التأييد في الترشيحات للمناصب الدولية الرفيعة، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات في المجالات السياحية والصحية، واستشراف آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمجالات الجديدة مثل التكنولوجيا والرقمنة، والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالظروف الدولية الراهنة.

وأضاف فهمي أن جولة المشاورات السياسية شملت أيضًا تبادل الرؤي في القضايا الإقليمية والدولية في منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وثمّن "تتامانتي" الدور المصري في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، خاصة ما يجري في السودان، مؤكدًا عزم البلدين علي مواصلة جهودهما المشتركة لتطوير العلاقات بينهما.

المشاورات السياسية مصر الارجنتين مساعد وزير الخارجية اتفاقية التجارة الحرة

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