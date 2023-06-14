"المؤتمر": تعيين الدكتور السعيد أحمد عبد المقصود غنيم النائب الأول لرئيس الحزب

أصدر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب قرارًا بتعيين الدكتور السعيد احمد عبد المقصود غنيم النائب الأول لرئيس الحزب.

وقال الدكتور السعيد أحمد عبد المقصود غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية تشهد مرحلة مهمة جدًا من الحراك السياسي، ومرحلة من الديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني الذي تنعقد جلساته حاليًا، يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على الاستماع لكل الآراء، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية طالما أنه يصب في صالح الدولة المصرية وفي مصلحة الوطن وأن بذلك نشهد أزهى عصور الديمقراطية الحديثة.

يأتي ذلك ضمن عدد من القرارات المهمة التي يحرص الحزب دائمًا علي اتخاذها وضخ دماء جديدة في الحزب حيث أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى المزيد من المشاركات والأفكار البناءة التي تساهم في رفع مستوي العمل الحزبي بشكل خاص والعمل السياسي بشكل عام ومن المعروف أن حزب المؤتمر دائمًا يقف خلف القيادة السياسية ، ويدعمها في جميع قرارتها المصرية.

يذكر أن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أشاد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء جولته بقرية الأبعادية في البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، والتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وأضاف الحزب فى بيان له، أن ترحيب أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة، والشباب المتطوعون فى مبادرة “حياة كريمة” والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشهد جماهيري حاشد، يوضح مقدار محبة الرئيس في قلوب المصريين، وتفهمهم لما يبذله من جهد كبير في توفير الحياة الكريمة للمصريين في أجواء عالمية صعبة، وحروب وأوضاع إقليمية مضطربة.

وأكد الحزب أن الرئيس تحدث مع أهالي القرية بود وحب وأن زيارته هي تأكيد الرئيس على اهتمامه بكل المصريين في كل مكان، وأن المشروعات القومية تهدف إلى وصول الحياة الكريمة لكل مصري سواء في المدينة أو القرية أو النجع.