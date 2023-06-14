الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: 5.5 مليار جنيه حجم استثمارات الدولة فى مجال الرعاية الصحية

جريدة الدستور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة استثمرت في مجال الرعاية الصحية 5.5 مليار جنيه بخلاف مشروعات "حياة كريمة".

وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب: "نسبة الارتفاع في أعداد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بلغت 86% في الإسكندرية، و110% في البحيرة خلال 8 سنوات" مشيرًا إلى أن هذا انعكس على إجمالي النفقات التي أنفقت على العلاج على نفقة الدولة من 173 مليون جنيه في الإسكندرية إلى 672 مليونًا، وفي البحيرة من 192 إلى 765 مليون جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن كل هذا تقدمه الدولة المصرية للمواطنين، لتؤكد أنها لا تركز فقط على البناء والإنشاءات، لكن تركز أيضًا على الإنسان المصري.

الرعايا الصحية الدكتور مصطفى مدبولي حياة كريمه مشروعات حياة كريمة المؤتمر الوطنى للشباب فعليات المؤتمر الوطني للشباب العلاج على نفقة الدولة

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