الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ميرفت عازر: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع الصحي

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصحي شهد العديد من الإنجازات على مدار الـ 8 سنوات الماضية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية، وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت عازر، في بيان، أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع من العديد من المبادرات الرئاسية، والتي استهدفت صحة المواطن المصري في المقام الأول حظيت بإشادة مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير  السارية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن تجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس سي ومواجهة الالتهاب الكبد الوبائي، والذي يُعد من الأمراض الخطيرة الأكثر فتكا بصحة المواطنين أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال الصحة وأشادت به منظمة الصحة العالمية.

وأشارت النائبة ميرفت عازر إلى أن الدولة المصرية نجحت في محاصرة هذا الفيروس اللعين من خلال تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دولياً، وسيتم إعلان مصر من أوائل الدول على مستوى العالم الخالية من فيروس سي خلال الفترة القليلة المقبلة طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الرئيس يسعى دائماً لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين على كل الأصعدة، وفي مقدمتها القضاء على الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق ٢٥ مبادرة رئاسية في مجال الصحة شملت الكشف والعلاج لكثير من الأمراض من بينها مبادرة ١٠٠ مليون صحة وصحة المرأة والكشف المبكر على ٥ أنواع من الأورام.

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