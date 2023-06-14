21 دولة تؤكد مشاركتها في البطولة الإفريقية للسلاح التي تستضيفها مصر

بدأ العد التنازلي للبطولة الإفريقية للسلاح، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 وحتى 23 يونيو الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويولي عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أهمية خاصة لهذه البطولة بتوجيهات القيادة السياسية لكون الرياضة أحد أهم القوى الناعمة لقارة إفريقيا بخلاف كون هذه البطولة ضمن بطولات التصنيف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتحرص معظم الدول الأفريقية على المشاركة لحصد النقاط من أجل التأهل الأولمبي.

وأكدت 21 دولة مشاركتها حتى الآن في منافسات البطولة وهي: ”بنين، كوت ديفوار، مالي، موريشيوس، كينيا، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، الكونغو، رواندا، توجو، نيجيريا، بوركينا فاسو، غانا، النيجر، الكاميرون، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.

وتقام الاجتماعات مع لجان البطولة على قدم وساق لضمان الظهور بالمظهر المشرف بعد نجاح مصر في تنظيم خمس بطولات دولية وعالمية نالت اشادات المجتمع الدولي خلال العامين الماضيين.

وعلى الصعيد الفني، يقود علاء أبو القاسم المدير الرياضي للاتحاد، الأجهزة الفنية بما له من خبرات متراكمة لدعم الاتحاد لضمان الحصول على أكبر قدر من الميداليات والمراكز المتقدمة في الأسلحة المختلفة.

ويتولى الجهاز الإداري بالاتحاد المهام الصعبة لضمان حجز الطيران والاستقبال الأمثل للوفود والتسكين والانتقالات والتأشيرات وخلافه وهي المهام التي يتولاها الجهاز الإداري بحرفية واقتدار.