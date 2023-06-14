الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

باحث بكبار العلماء لأئمة بنين: الجماعات المتطرفة ابتعدت عن مسار الإسلام الصحيح

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار- الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الجماعات المتشددة فهمت الأحاديث النبوية الشريفة بعيدا عن السياق الذي جاءت به مع عدم مراعاة أسباب النزول للآيات القرآنية وأسباب الورود  للأحاديث الشريفة.

جاء ذلك خلال محاضرته "احاديث نبوية أخطأ فهمها المتطرفون" ضمن الدورة التدريبية الشرعية المكثفة لأئمة بنين بالحضور المباشر، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وأكد “الحجار” على ضرورة الفهم الصحيح للأحاديث من خلال دراسة علوم الآلة التي تساعد على فهم الأحاديث النبوية التي جاءت لهداية الناس والرحمة بهم، وضرورة أخذ العلم من العلماء الوسطيين الذين فهموا الشريعة من خلال الأدوات العلمية الصحيحة، وبين بعض الأحاديث التي فهمها المتشددون خطئا، منها حديث "أمرت أن أقاتل الناس.."؛ حيث فهموا منه الأمر بمقاتلة من لم يؤمن بالله، وهذا فهم خاطئ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن المدافعة أي رد الفعل والدفاع ضد المعتدين لا المبادرة بالقتال.

ووجه الحجار نداءه إلى الشباب، بالبعد عن أصحاب الأفكار المتشددة والجماعات المتطرفة التي ابتعدت بمسار الإسلام الصحيح إلى التشدد والفرقة والاختلاف، ونصحهم بالحفاظ على الوطن وعدم الانسياق وراء دعوات الهدم والتخريب؛ حفاظا على الاستقرار وتحقيق الأمن والأمان.

الدكتور أيمن الحجار هيئة كبار العلماء أسباب النزول للآيات القرآنية

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