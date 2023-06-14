الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدافع فيوتشر على رأس أولويات الأهلى فى الصيف

محمود مرعي لاعب فيوتشر
محمود مرعي لاعب فيوتشر

دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر إف سي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر مسئول عن أن الساعات الماضية شهدت تواصل بين إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق مع وكيل محمود مرعي لتقديم عرض رسمي للاعب والتعرف على كل شروطه للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة ترغب في التعاقد مع مدافع سوبر خلال الموسم المقبل بسبب تراجع مستوى العديد من مدافعي الفريق حسب تقرير المدير الفني لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن قرار كولر باستبعاد أيمن أشرف لاعب الفريق من حساباته الفنية وعدم التجديد له جعل إدارة الكرة تبحث عن مدافع سوبر لتدعيم صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي. 

وترغب إدارة الأهلي في ضم اللاعب بعد دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب عن طريق وكيل أعماله من أجل التعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب طلبت من أمير توفيق مدير التعاقدات عدم الدخول في أي مزايدة مع المنافسين لضم اللاعب.

الاهلى فيوتشر محمود مرعي منتخب مصر الزمالك بيراميدز

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