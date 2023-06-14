تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك والمصرى للحصول على خدمات إلياس الجلاصى

شهدت الساعات الماضية الاتفاق على صفقة تبادلية بين مسئولي نادي الزمالك والمصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم «الدستور» أن اللجنة الفنية بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرغبان في التعاقد مع التونسي إلياس الجلاصي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.

وطلب مجلس إدارة نادي الزمالك من مسئولي نادي المصري البورسعيدي معرفة طلباتهم من أجل الحصول على خدمات إلياس الجلاصي خلال الميركاتو الصيفي.

كما علم «الدستور» أن الزمالك عرض على مسئول المصري البورسعيدي، إبرام صفقة تبادلية للحصول على عبدالله جمعة ومحمود شبانة لاعبي الفارس الأبيض بجانب مقابل مادي للحصول على خدمات إلياس الجلاصي.

أوسوريو يخصص فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشهد الجزء الأول فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة تقريبًا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين التعليمات والنصائح الخاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية لهم، في إطار البرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى.

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية قوية

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على أمور خططية خاصة، منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى.

وحرص أوسوريو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة.

وبعدها خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الحالي باستاد القاهرة الدولي.