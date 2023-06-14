الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير منطقتي "مثلث الخير" وشمال الحسينية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة تنمية البحيرات يوم 22/5/2023.

في بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، تقرير نجاح تنفيذ الإجراءات والتوصيات الخاصة بمنطقة المثلث، وأكد المهندس سيد خلف، مستشار المحافظة للمساحة، أنه تم الانتهاء من كل التوجيهات التي أقرّها المحافظ خلال الاجتماع السابق، موضحًا أيضًا موقف التنسيقات التي تمت مع الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الري والهيئة العامة للتنمية الزراعية، كما تم استعراض الجدول الزمني لخطة أعمال الحصر الخاصة بـ 17 فدانًا شمال الحسينية، وعرض نتائج أعمال الحصر التي تمت حتى الآن.

وخلال كلمته، وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للجهات المختصة بالأعمال، مؤكدًا ضرورة التكامل بين كل الجهات لسرعة إنجاز العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت في خطة تنمية وتطوير منطقة المثلث منذ أغسطس الماضي، وكان هناك العديد من التحديات التي تم التغلب عليها نتيجة تكاتف جميع الجهات المعنية، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذل حتى ظهرت هذه النتائج.

ووجّه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لشباب مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، على جهودهم المثمرة والكبيرة خلال أعمال حصر منطقة المثلث ومنطقة شمال الحسينية، مؤكدًا أن الشباب بذلوا مجهودات كبيرة حتى تم رصد وتحليل وحصر هذه المناطق على أرض الواقع، قائلًا إن هؤلاء النماذج من الشباب هم السبب في نجاح المشروعات الكبرى التي شهدتها بورسعيد.

كما وجّه محافظ بورسعيد باستمرار أعمال الحصر و قيام اللجان المشكلة من المحافظة والإدارات المالية و هيئة الزراعة و جهاز  حماية البحيرات بالبدء في أعمال تقنين الأوضاع وأعمال التحصيل وإيداع المبالغ المالية في الصندوق الخاص بتطوير وتنمية منطقة المثلث، كما شدد محافظ بورسعيد على تنفيذ الإجراءات والتوصيات الخاصة بتطوير منطقة المثلث طبقاً للخطة الزمنية المحددة.

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