الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

مشاجرة
مشاجرة

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية حجازة بحري، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة بين عائلتين وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، في قرية حجازة بحري بقوص.

وبعد الفحص تبين إصابة "محمد.ي.س، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويوسف.س.أ، يبلغ من العمر 70 عامًا، ومحمود.ع.ع، يبلغ من العمر 32 عامًا، ودياب.ع.أ، يبلغ من العمر 42 عامًا، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب مطب صناعي في الشارع.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

إثر نشوب مشاجرة أخطرت النيابة إسعاف أصيب 4 أشخاص أصيب إصابة 4

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