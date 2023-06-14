وفاة شخص سقط من علو في ظروف غامضة بالدقي

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بمنطقة داير الناحية بالدقي بالجيزة.



تلقي المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بداير الناحية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.