الدفاع الروسية: استهدفنا مواقع تمركز احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها شنت ضربات جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر والجو أصابت مواقع تمركز احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية.

جاء هذا وفقا لما أعلنته الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن القوات الروسية أصابت نقاط تمركز أفراد القوات الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية.

يأتي هذا فيما توقع مسئول أمريكي أمس أن تزود إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المستنفد، بعد أسابيع من النقاش الداخلي حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي تقدمها الولايات المتحدة إلى كييف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أولاف شولتز مستشار ألمانيا، عن أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة لألمانيا تعتبر روسيا أكبر تهديد جدي للنظام الدولي وأوروبا، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول إضعاف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ويجب التصدي لها.