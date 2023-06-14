لطلاب الثانوية العامة.. "الدستور" يُقدم أكثر الأكلات التي تساعد على التركيز

تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2023/2024، يسيطر على الطلاب والطالبات حالة من القلق والتوتر الشديد، وهي حالة اعتاد عليها الأهالي والمتابعين عبر السوشيال ميديا ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كل عام، ويرصد "الدستور" أبرز الأكلات والفواكه والعصائر التي تساعد على التركيز قبل الامتحانات في سياق السطور التالية:

التوت

لا بد أن يتناول الطلاب الأكل والفاكهة التي تساعدهم على التركيز بشكل كامل وتعزز من الاداء العقلي لهم، وهذا ما يفعله التوت بسبب احتواءه على مجموعة من الفتيامينات الهامة وهي "C" و "K" و"E" و"A"، إضافة إلى السكر والبكتين والأحماض العضوية.

- الكاكاو

يحتوي الكاكاو علي مجموعة من المركبات التي تعمل علي زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة.

-المكسرات

المكسرات غنية بالفيتامينات E والزنك والمعادن الضرورية لصحة الدماغ، ويعمل علي تحسين الحالة العقلية العامة.

-البيض

يحتوي البيض الكامل على العناصر الغذائية والتي تتمثل في فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض مما يعمل في تعزيز صحة الدماغ بسبب زيادة التركيز.

-الأفوكادو

الأفوكادو الغني بالكاروتين قد يساعد في تحسين الأداء العقلي.

-المأكولات البحرية

تؤدي الأسماك إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام.

-البنجر

يساعد البنجر في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، كما أن عصير البنجر يعمل علي تحسين الأداء في الامتحانات لأنه يعمل علي صحة الدماغ والخلايا العصبية.

-شاي النعناع

تعمل رائحة النعناع مرتبطة بتقليل القلق والتعب، وتعزيز الحافز والأداء.

- الماء

يعد شرب الماء من العوامل المفيدة لصحة جسم الإنسان وتساعد على المحافظة على النشاط واليقظة، وذلك بقسمة وزن الجسم على 8 حتى نحصل على متوسط عدد أكواب الماء اللازمة يومياً فإذا كان وزن الطالب 80 كيلو فيجب ألا يقل مقدار تناوله من الماء عن 10 أكواب كبيرة.