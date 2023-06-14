الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

والدة نيرة أشرف بعد إعدام قاتل ابنتها: "نامى وارتاحى يا نيرة"

والدة نيرة أشرف
والدة نيرة أشرف

قالت والدة الطالبة نيرة أشرف، إن خبر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل، قاتل ابنتها، أثلج صدرها وشعرت بأن ابنتها حصلت على حقها بعد فترة من وفاتها. 

وأضافت لـ"الدستور": "نامي وارتاحي يا نيرة وعايزاكي تيجي في المنام تطمنيني عليكي".

من جهته، قال والد نيرة أشرف: "بنتي مش هترجع تاني وأنا مش فرحان، لكن ده عدل ربنا عشان أحس إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتي أكيد مرتاحة في تربتها". 

ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل لاتهامه بقتل الطالبة نيرة أشرف في يونيو 2022، أمام إحدى مداخل جامعة المنصورة، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

والده نيرة اشرف نامي وارتاحي وعايزاكى تيجي المنام تطمنيني عليكى

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بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

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