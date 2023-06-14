غدًا.. خالد غطاس ضيف "معكم منى الشاذلى" على "سى بى سى"

يحلّ الدكتور خالد غطاس الكاتب والمختص فى السلوك البشرى، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة تُذاع غدٍ الخميس، عبر قناة CBC.

ويتحدث الدكتور خالد غطاس خلال الحلقة عن كيفية انتقال حياته من دراسة الكيمياء والأحياء إلى دراسة السلوك البشري الإنساني.

كما يتحدث عن علاقته بمصر، وتعلقه الشديد بها منذ زيارته الأولى، ويروي "غطاس" تجربته في الكتابة الأولى من خلال كتاب "وكان النفاق جميلا". وكذلك مشروعه الجديد في الكتابة، الذي من المقرر صدوره قبل نهاية العام الحالي.

أيضًا يكشف تفاصيل تجربته العاطفية، وكيف انتهت بصدمة كبيرة، وكيف أثرت على حياته لاحقاً.