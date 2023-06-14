الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الجيل" يستعرض رؤيته بشأن النهوض بملف الزراعة أمام الحوار الوطنى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن الحزب استعرض خلال جلسة الزراعة بالحوار الوطني أمس الثلاثاء، رؤيته فى ملف الزراعة التي تتلخص في ضرورة تطبيق منظومة التعاقدات الزراعية للصادرات.

ولفت إلى أن ذلك يأتي من خلال تطبيق التعاقد بنظام طلبات الشراء، ويكون التعاقد والبيع للعرض ذات السعر الأعلى، خاصةً في ظل الندرة الحالية في سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة للأزمات التي يشهدها العالم، وتأثير التغييرات المناخية على المحاصيل الزراعية في العديد من الدول، مع تبني سياسات جديدة لإنتاج وتسويق البذور الزراعية.

وطالب ناجى الشهابي، مراجعة السياسات الزراعية في مصر مستهدفًا من مراجعة تلك السياسات تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وذلك من خلال تسريع نمو المحاصيل الزراعية والتوسع في الزراعات التصديرية والصناعية، من خلال حلول مبتكرة باستخدام تقنيات عالمية من شأنها تطوير أصناف من المحاصيل المعدلة وراثيًّا، بحيث تكون ذات إنتاجية أعلى، ولديها قدرة ذاتية أكبر على مقاومة الأمراض والآفات المختلفة، وبالتالي تقليل مُدخَلات المواد الكيميائية في العملية الزراعية، وهو ما يسهم بشأنه في زيادة الإنتاجية أو استحداث بيئة زراعية أخرى بخلاف الطينية.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ضرورة استخدام نظم المعرفة في الزراعة، موضحًا أن القطاع الزراعي أصبح أكثر استخدامًا للمعرفة، وهو ما يتطلب دمج جميع الأساليب الزراعية الرقمية التي تقوم على الابتكار في إطار واحد، ووضع نتائجها في قاعدة بيانات واحدة، للنهوض بالإنتاج وتحسين جودته، وتعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المتعلقة بالمناخ، إذ من المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تحديد نظام لدعم قرارات العملية الزراعية بأكملها، بهدف تحسين الإدارة والموارد على مستوى المزارعين.

وطالب رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال تطوير سياسات العمل المتبعة في زراعة وإنتاجية القمح، وتوفير مرشدين زراعيين مدربين على أحدث نظم الزراعة لاتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع في التوجيه والإشراف والتوجيه.

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