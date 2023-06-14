الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طقس معتدل الحرارة ونشاط رياح محدود غدًا الخميس

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح محدودًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء،  وشمال، مع وجود شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الخميس:

  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة. 

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة. 

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.                                       

 

رياح القاهرة الكبرى طقس الحرارة درجات الحرارة

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