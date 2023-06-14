رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطة صرف صحي المحمودية

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد أقسام محطة رفع صرف صحي المحمودية التى تخدم مركز ومدينة ديروط بالإضافة إلي مشروع تطوير قرى الريف حياه كريمة بطاقة تصميمية ٥٢الف م٣ يوم لمتابعة الأعمال والتشغيل الأمثل للمحطة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الشرقاوي إلى أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف، يستهدف إحداث تطوير شامل لجميع القرى خلال ثلاث سنوات باستثمارات عملاقة، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل.

ولفت المهندس علي الشرقاوي إلى أن المشروع يعمل على أحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر واستراتيجية التنمية الشاملة.

هذا وكانت قد عقدت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحى في أسيوط والوادي الجديد، اجتماعا برئاسة المهندس على الشرقاوى، وذلك لمناقشة دور الصرف الصناعى المتمثل فى الحفاظ على استثمارات الشركه (محطات رفع ومعالجه وشبكات ) والتأيد على رفع الوعى العام للمواطنين.

كما تناول الشرقاوي أثناء الاجتماع المعوقات وطرق تزيلها لمتابعة تفعيل دور الصرف الصناعي للرقابة على المنشآت الصناعية والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوب توافرها على الشبكات المياه.

وأكد الشرقاوي على ضرورة تطوير المعامل، التى تجرى التجارب بالمراقبة على هذه الشبكات ودعمها بالإمكانات اللازمة، فضلا عن زيادة العناصر، التى يتم تحليلها فى المعامل للمراقبة على المنشآت الصناعية.

كما أشار سيادته إلى أهمية نشر حملات توعوية للمنشآت الصناعية بضرورة عدم إلقاء أى مخلفات غير آدمية على شبكات الصرف الصحى، منوهًا بأن الهدف الذى من أجله يتم تفعيل إدارة الصرف الصناعى ليس رصد المخالفات فقط، وإنما أيضا لمساعدة المواطنين على الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوب توافرها فى الصرف الصحى على الشبكات العمومية.

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