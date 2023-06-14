الرئيس السيسى يتفقد جامعة برج العرب التكنولوجية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر جامعة برج العرب التكنولوجية، واستمع إلى شرح من الطلاب حول الابتكارات الجديدة من إنتاجهم.

وقال أحد الطلاب للرئيس السيسي، إنهم نفذوا كافة التوجيهات التي سبق وطلبها، والتي تتعلق بدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعات، من خلال الابتكارات التي تنتجها الجامعة، واستخدامها على سبيل المثال في إنتاج أطراف صناعية، وأخري تساعد في المشروعات البترولية.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، والتي جرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".