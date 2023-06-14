الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يتفقد جامعة برج العرب التكنولوجية

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد جامعة برج العرب

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر جامعة برج العرب التكنولوجية، واستمع إلى شرح من الطلاب حول الابتكارات الجديدة من إنتاجهم.

وقال أحد الطلاب للرئيس السيسي، إنهم نفذوا كافة التوجيهات التي سبق وطلبها، والتي تتعلق بدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعات، من خلال الابتكارات التي تنتجها الجامعة، واستخدامها على سبيل المثال في إنتاج أطراف صناعية، وأخري تساعد في المشروعات البترولية. 

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، والتي جرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أفتتاح عدد من المشروعات القومية أطراف صناعية التكنولوجية الذكاء الاصطناعي برج العرب التكنولوجية المشروعات القومية المنتجات البترولية

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