الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس اتحاد المقاولين العراقيين: مصر لها دور قيادي في إعادة إعمار العراق

على فاخر السنافي
على فاخر السنافي

أكد على فاخر السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع لمصر للمرة الثانية تساهم في تعزيز العلاقات المصرية العراقية، مؤكدًا أن توقيع 11 اتفاقية بين مصر والعراق يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وأن استراتيجية مصر تساهم بشكل كبير في إعادة إعمار العراق.

وقال علي فاخر السنافي، في تصريح لـ"الدستور"، أن مصر لها دور قائد وقوي في العديد من المشروعات التنموية والتبادل التجاري والاستثماري مع العراق والعديد من الدول في العديد من القطاعات، ومنها الكهرباء والبترول والأسمدة والإسمنت ومواد البناء والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

حجم الصفقات لشركات المقاولات المصرية 

وأضاف رئيس اتحاد المقاولين العراقيين أن الحكومة المصرية هي أكثر الدول داعمة لإعادة إعمار العراق بمختلف مراحله، مشيراً إلى أن الشركات المقاولات المصرية فازت في مرحلتين، حيث تنص المرحلة الأولى على تنفيذ مشروعات بقيمة 400 مليون دولار في مشروعات الإسكان والطرق المصرية، بينما فاز عدد من شركات المقاولات المتخصصة في أعمال الطرق في المرحلة الثانية بقيمة تتراوح ما بين 40 إلى 100 مليون دولار، حيث تم الرسو بنظام المناقصة لتنفيذ كباري للحد من عملية الاختناق ضمن مشاريع إعادة إعمار العراق. 

وأشار على السنافي إلى أن هناك اهتمام بتوسيع حجم الشركات لتوفير فرص جديدة للاستثمار وتأهيل إعادة إعمار وتمكين العراق من منصة وقاعدة اقتصادية هامة لتنمية حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق والدول العربية.

وأضاف أن الاتحاد يستهدف الإطلاع على جميع المشاريع التي ستطرح لإعادة الإعمار وشرح الإجراءات والشروط لعمل الشركات في العراق، حتى يتمكن من دعم شركات المقاولات العربية للحصول على هذه المشاريع، مشيرًا إلى أنه يتم تشجيع تأسيس شراكات وتحالفات بين شركات المقاولات العربية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ووضع تصور للتحالفات المقترحة طبقًا لطبيعة المشاريع المعروضة بشأن إعادة الإعمار في العراق.

وذكر أن عملية إعادة الإعمار في العراق تتضمن إعادة بناء مدن بالكامل في المحافظات الثلاثة: الأنبار ونينوى "الموصل" وصلاح الدين سامراء، واستكمال بناء مدن أخرى تعرضت لأشكال مختلفة من التدمير، فضلاً عن تطوير وإعادة بناء مصانع تابعة لعدة شركات منها: العامة للصناعات الغذائية في محافظات بابل والأنبار وكربلاء، والعامة للصناعات الإنشائية في بغداد وميسان وواسط والديوانية، والبتروكيماوية والورقية في البصرة، والصناعات المطاطية والإطارات في النجف الأشرف والديوانية، والأسمنت العراقي في بابل والأنبار وكربلاء، والتعدين في بغداد، والأدوية والمستلزمات الطبية في صلاح الدين، والنسيجية والجلدية في بغداد.

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